تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 34.

يستضيف نادي ليفربول اليوم نظيره نادي توتنهام على أرضية ملعب "أنفيلد" في إطار منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 22-23.

اقرأ أيضًا: بايرن ميونخ يستهدف مبادلة ماني بـ أوسيمين

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ليفربول وتوتنهام في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون القناة الناقلة هي قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق رؤوف خليف.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

المدرب: ريان ماسون

التشكيلة: 3-4-2-1

حراسة المرمى: فورستر

خط الدفاع: لينغليت ، داير ، روميرو

خط الوسط: بيريسيتش ، هوبيرغ ، سكيب ، بيدرو بورو

خط الهجوم: ريتشاليسون ، هاري كين ، سون