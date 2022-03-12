يسعى توتنهام هوتسبير لتحقيق نتيجة إيجابية حين يحل ضيفاً اليوم السبت على مانشستر يونايتد في لقاء مرتقب يشهده ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة المهمة بين سابع الترتيب العام وصاحب المركز الخامس في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إيريك داير، بين ديفيس.

خط الوسط: مات دويرتي، رودريغو بينتانكور، بيير إيميل هويبييرغ، سيرخيو ريغيلون.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيون مين سونغ، هاري كين.