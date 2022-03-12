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تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

منشور 12 آذار / مارس 2022 - 08:38
توقعات بمشاركة رونالدو (يسار) في اللقاء اليوم
توقعات بمشاركة رونالدو (يسار) في اللقاء اليوم

يستضيف مانشستر يونايتد غريمه توتنهام هوتسبير اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد في قمة المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتقام المباراة المهمة بين خامس الترتيب العام وصاحب المركز السابع في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: رالف رانغنيك.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
خط الدفاع: ديوغو دالوت، رافاييل فاران، هاري ماغواير، أليكس تيليش.
خط الوسط: سكوت ماكتوميناي، بول بوغبا، ماركوس راشفورد، برونو فيرنانديش، جايدون سانشو.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

كلمات دالة:مانشستر يونايتدتوتنهامالدوري الإنجليزي

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