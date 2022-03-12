يستضيف مانشستر يونايتد غريمه توتنهام هوتسبير اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد في قمة المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة المهمة بين خامس الترتيب العام وصاحب المركز السابع في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: رالف رانغنيك.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، رافاييل فاران، هاري ماغواير، أليكس تيليش.

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي، بول بوغبا، ماركوس راشفورد، برونو فيرنانديش، جايدون سانشو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.