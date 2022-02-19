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تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

منشور 19 شباط / فبراير 2022 - 05:18
توتنهام يخشى قوة مانشستر سيتي (المصدر: ماركا)
توتنهام يخشى قوة مانشستر سيتي (المصدر: ماركا)

تنتظر توتنهام هوتسبير مواجهة في غاية الصعوبة حين يحل ضيفاً اليوم السبت على غريمه مانشستر سيتي على أرضية ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتقام المواجهة المرتقبة بين ثامن الترتيب ومستضيفه صاحب الصدارة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 3-5-2):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.
خط الدفاع: كريستيان روميرو، إيريك داير، بين ديفيس.
خط الوسط: إيمرسون رويال، بيير إيميل هويبيرغ، هاري وينكس، رودريغو بينتانكور، سيرخيو ريغيلون.
خط الهجوم: هاري كين، سون هيونغ مين.

كلمات دالة:توتنهاممانشستر سيتيالدوري الإنجليزي

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