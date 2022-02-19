تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

تنتظر توتنهام هوتسبير مواجهة في غاية الصعوبة حين يحل ضيفاً اليوم السبت على غريمه مانشستر سيتي على أرضية ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المواجهة المرتقبة بين ثامن الترتيب ومستضيفه صاحب الصدارة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 3-5-2):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إيريك داير، بين ديفيس.

خط الوسط: إيمرسون رويال، بيير إيميل هويبيرغ، هاري وينكس، رودريغو بينتانكور، سيرخيو ريغيلون.

خط الهجوم: هاري كين، سون هيونغ مين.