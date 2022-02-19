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تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

منشور 19 شباط / فبراير 2022 - 05:12
مانشستر سيتي يتحدى توتنهام اليوم
مانشستر سيتي يتحدى توتنهام اليوم

يستضيف مانشستر سيتي غريمه توتنهام هوتسبير اليوم السبت على أرضية ملعب الاتحاد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميير ليغ).

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وتقام المواجهة النارية والصعبة بين المتصدر وضيفه ثامن الترتيب في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام توتنهام هوتسبير اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.
خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، آيميريك لابورت، جواو كانسيلو.
خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروينه.
خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم ستيرلينغ.

كلمات دالة:مانشستر سيتيتوتنهامالدوري الإنجليزي

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