تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي غريمه توتنهام هوتسبير اليوم السبت على أرضية ملعب الاتحاد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميير ليغ).

وتقام المواجهة النارية والصعبة بين المتصدر وضيفه ثامن الترتيب في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام توتنهام هوتسبير اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، آيميريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروينه.

خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم ستيرلينغ.