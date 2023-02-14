تشكيلة توتنهام المحتملة أمام ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا

يخوض توتنهام هوتسبير الإنجليزي مواجهة غامضة المعالم اليوم الثلاثاء يلاقي فيها مستضيفه أي سي ميلان الإيطالي في ملعب سان سيرو ضمن ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقام المباراة بين الفريقين اللذين يمران بفترة صعبة على الصعيد المحلي في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.

يمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا

المدرب: أنتونيو كونتي

حراسة المرمى: فريرز فورستر.

خط الدفاع: بين ديفيس، إيريك داير، كريستيان روميرو.

خط الوسط: إيفان بيريشيتش، أوليفر سكيب، بابي ماتار سار، إيمرسون رويال.

خط الهجوم: هاري كين، هيونغ مين سون، ديان كولوسيفسكي.