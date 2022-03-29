يستعد منتخب تونس لمواجهة ضيفه المالي اليوم الثلاثاء على ملعب الملعب الأولمبي حمادي العقربي ضمن إياب التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وانتهت مواجهة الذهاب بين المنتخبين بفوز نسور قرطاج بهدفٍ دون رد.

ويلتقي الفريقان اليوم في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدة المباراة عبر قناة شركة الرياضة السعودية بتعليق عبد الله الحربي، والقناة التونسية الأولى بتعليق عبد الرحمن العش ورفقي بوستة.

تشكيلة تونس المتوقعة أمام مالي اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-5-1):

المدرب: جلال القادري

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد دراغر، منتصر الطالبي، نادر الغندري، علي معلول.

خط الوسط: عيسى العيدوني، غيلان الشعلالي، محمد علي بن رمضان، نعيم السليتي، يوسف المساكني.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.