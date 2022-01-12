يلتقي منتخب تونس مع غريمه المالي اليوم الأربعاء على ملعب ليمبي ستاديوم لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقام المباراة المهمة والمرتقبة اليوم في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة تونس المتوقعة أمام مالي اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2021 (بطريقة 5-3-2):

المدرب: منذر الكبير.

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، ديلان برون، منتصر الطالبي، بلال العيفة، علي معلول.

خط الوسط: الياس السخيري، عيسى العيدوني، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: نعيم السليتي، وهبي الخزري.