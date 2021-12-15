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تشكيلة تونس المتوقعة أمام مصر اليوم في نصف نهائي كأس العرب

منشور 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 10:12
تونس تتحدى مصر اليوم
تونس تتحدى مصر اليوم

يلتقي منتخب تونس مع نظيره المصري اليوم الأربعاء على ملعب 974 في أول مواجهات دور نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021 في قطر.

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وتقام المباراة المرتقبة في المربع الذهبي الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة تونس المتوقعة أمام مصر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: منذر الكبير.

حراسة المرمى: معز حسن. 
خط الدفاع: محمد دراجر، محمد أمين بن حميدة، ياسين مرياح، بلال العيفة.
خط الوسط: فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، حنبعل المجبري.
خط الهجوم: نعيم السليتي، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري.

كلمات دالة:منتخب تونسمنتخب مصركأس العرب 2021

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