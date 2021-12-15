تشكيلة مصر المتوقعة أمام تونس اليوم بنصف نهائي كأس العرب 2021

يلتقي منتخب مصر مع غريمه التونسي مساء اليوم الأربعاء على ملعب 974 في أول لقاءات نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021 المقامة حالياً في قطر.

وتقام المباراة المرتقبة في المربع الذهبي الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام تونس اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021 (بطريقة 4-5-1):

المدرب: كارلوس كيروش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد توفيق، أحمد ياسين، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد سيد "زيزو"، مصطفى فتحي، أحمد رفعت.

خط الهجوم: مروان حمدي.