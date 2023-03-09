البوابة - يخوض روما الإيطالي مواجهة في غاية الصعوبة اليوم الخميس حين يستقبل ريال سوسييداد الإسباني في ملعب أولمبيكو في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

يدخل الجيالوروسي اللقاء بصفوف شبه مكتملة ويغيب عنهم المهاجم النرويجي أولا سولباكين ولاعب خط الوسط المدافع الغامبي إبريما داربو.

تقام المباراة في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق محمد بركات.

تشكيلة روما المتوقعة أمام ريال سوسييداد اليوم في الدوري الأوروبي

المدرب: جوزيه مورينيو

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: روجر إيبانيز، كريس سمولينغ، جيانلوكا مانشيني.

خط الوسط: نيكولا زاليفسكي، نيمانيا ماتيتش، بريان كريستانتي، ليوناردو سبيناتزولا.

خط الهجوم: لورينزو بيليغريني، باولو ديبالا، تامي آبراهام.