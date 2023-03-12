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تشكيلة روما المتوقعة أمام ساسولو اليوم في الدوري الإيطالي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 12 آذار / مارس 2023 - 09:38
(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)
(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

تشكيلة روما المتوقعة أمام ساسولو اليوم في الدوري الإيطالي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 26. 

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يواصل روما اليوم رحلة الحفاظ على المركز الرابع في الترتيب من خلال مواجهة قوية على أرضية ملعبه "الأوليمبيكو" أمام الضيف نادي ساسولو في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

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ويدخل ذئاب روما بقيادة السبيشل ون جوزيه مورينيو هذا اللقاء منتشيًا بانتصاره المهم أمام نادي يوفنتوس في الجولة الماضية بهدف مقابل لا شيء. 

تشكيلة روما المتوقعة أمام ساسولو اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: جوزيه مورينيو
التشكيلة: 3-4-2-1

حراسة المرمى: باتريسيو
خط الدفاع: مانشيني ، سمولينغ ، إيبانيز
خط الوسط: زاليفسكي ، فينالدوم ، ماتيتش ، سبينازولا
خط الهجوم: بيليغريني ، ديبالا ، أبراهام


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