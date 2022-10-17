يحل روما ضيفاً اليوم الاثنين على جاره سامبدوريا في مباراة مهمة ستقام على ملعب أرضية ملعب لويجي فيراريس لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتنطلق صافرة البداية لمواجهة الجيالوروسي الذي يحتل المركز السادس برصيد 19 نقطة، وصاحب المركز العشرين والأخير برصيد 3 نقاط في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه المباراة عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق عصام عبده.

تشكيلة روما المتوقعة أمام سامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: جوزيه مورينيو.

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، كريس سمولينغ، روجر إيبانيز.

خط الوسط: نيكولا زاليفسكي، بريان كريستانتي، مادي كامارا، ليوناردو سبيناتزولا.

خط الهجوم: لورينزو بيليغريني، نيكولو زانيولو، أندريا بيلوتي.