تعرف من خلال هذه المقالة على تشكيلة روما المتوقعة أمام سبيزيا اليوم في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي 2023 ، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 38.

يستقبل نادي روما اليوم ضيفه نادي سبيزيا على أرضية ملعب "الأوليمبيكو" في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من منافسات الدوري الإيطالي 2023 ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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روما الجريح الذي خسر نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية الأسبوع الماضي، سيحاول في مباراة اليوم أن ينهي الموسم بفوز مهم على سبيزيا لضمان البقاء المركزين الخامس والسادس المؤهلين لليوروباليج الموسم القادم.

تشكيلة روما المتوقعة أمام سبيزيا اليوم في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي 2023

المدرب: جوزيه مورينيو

التشكيلة: 3-4-1-2

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: إيبانيز ،سمولينغ ، لورينتي

خط الوسط: زاليفسكي ، بوفي ، كامارا ، الشعراوي

خط الهجوم: ديبالا ، بيليغريني ، بيلوتي