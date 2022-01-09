  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة روما المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة روما المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي

منشور 09 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:51
روما يتحدى يوفنتوس
روما يتحدى يوفنتوس

يستضيف روما غريمه يوفنتوس اليوم الأحد في مواجهة مرتقبة يشهدها ملعب أولمبيكو ضمن المرحلة الـ 21 من بطولة الدوري الإيطالي.

اقرأ ايضاًتشكيلة يوفنتوس المتوقعة اليوم أمام روما في الدوري الإيطاليتشكيلة يوفنتوس المتوقعة اليوم أمام روما في الدوري الإيطالي

وتقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

ويحتل الجيالوروسي المركز السابع برصيد 32 نقطة، فيما يأتي يوفنتوس خامساً برصيد 35 نقطة.

تشكيلة روما المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: جوزيه مورينيو.

حراسة المرمى: روي باتريسيو.
خط الدفاع: ماراش كومبولا، كريس سمولينغ، روجر إيبانيز.
خط الوسط: آينسلي مايتلاند نايلز، جوردان فيريتو، بريان كريستانتي، لورينزو بيليغريني، ماتياس فينيا.
خط الهجوم: نيكولو زانيولو، تامي آبراهام.

كلمات دالة:رومايوفنتوسالدوري الإيطالي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...