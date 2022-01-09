يستضيف روما غريمه يوفنتوس اليوم الأحد في مواجهة مرتقبة يشهدها ملعب أولمبيكو ضمن المرحلة الـ 21 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

ويحتل الجيالوروسي المركز السابع برصيد 32 نقطة، فيما يأتي يوفنتوس خامساً برصيد 35 نقطة.

تشكيلة روما المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: جوزيه مورينيو.

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: ماراش كومبولا، كريس سمولينغ، روجر إيبانيز.

خط الوسط: آينسلي مايتلاند نايلز، جوردان فيريتو، بريان كريستانتي، لورينزو بيليغريني، ماتياس فينيا.

خط الهجوم: نيكولو زانيولو، تامي آبراهام.