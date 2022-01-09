يستضيف روما غريمه يوفنتوس اليوم الأحد في مواجهة مرتقبة يشهدها ملعب أولمبيكو ضمن المرحلة الـ 21 من بطولة الدوري الإيطالي.
وتقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.
ويحتل الجيالوروسي المركز السابع برصيد 32 نقطة، فيما يأتي يوفنتوس خامساً برصيد 35 نقطة.
تشكيلة روما المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):
المدرب: جوزيه مورينيو.
حراسة المرمى: روي باتريسيو.
خط الدفاع: ماراش كومبولا، كريس سمولينغ، روجر إيبانيز.
خط الوسط: آينسلي مايتلاند نايلز، جوردان فيريتو، بريان كريستانتي، لورينزو بيليغريني، ماتياس فينيا.
خط الهجوم: نيكولو زانيولو، تامي آبراهام.
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)