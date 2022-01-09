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تشكيلة يوفنتوس المتوقعة اليوم أمام روما في الدوري الإيطالي

منشور 09 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:59
يوفنتوس يطمح للتغلب على روما من أجل الاقتراب أكثر من ركب المقدمة
يوفنتوس يطمح للتغلب على روما من أجل الاقتراب أكثر من ركب المقدمة

يخوض يوفنتوس مواجهة صعبة للغاية عندما يحل ضيفاً على غريمه روما اليوم الأحد على ملعب أولمبيكو لحساب المرحلة الـ 21 من بطولة الدوري الإيطالي.

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وتقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

ويحتل يوفي المركز الخامس برصيد 35 نقطة، فيما يأتي الجيالوروسي في المركز السابع بفارق 3 نقاط.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام روما اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: خوان كوادرادو، دانييلي روغاني، ماتيس دي ليخت، أليكس ساندرو.
خط الوسط: رودريغو بينتانكور، مانويل لوكاتيلي، ويستون ماكيني.
خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي، ألفارو موراتا، فيديريكو كييزا.

كلمات دالة:يوفنتوسروماالدوري الإيطالي

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