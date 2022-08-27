تشكيلة روما المتوقعة أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

يحل روما ضيفاً ثقيلاً اليوم السبت على غريمه يوفنتوس في مواجهة صعبة ستجري على ملعب آليانز ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين رابع الترتيب العام برصيد 6 نقاط، وصاحب المركز الخامس بفارق نقطتين في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية AD SPORTS Premium 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

تشكيلة روما المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: جوزيه مورينيو.

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، كريس سمولينغ، روجر إيبانيز.

خط الوسط: ريك كارسدورب، لورينزو بيليغريني، بريان كريستانتي، ليوناردو سبيناتزولا.

خط الهجوم: باولو ديبالا، ستيفان الشعراوي، تامي آبراهام.