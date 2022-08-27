يستضيف يوفنتوس غريمه روما اليوم في لقاء قمة مرتقب يحتضنه ملعب آليانز لحساب مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين خامس الترتيب العام برصيد 4 نقاط، وصاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام روما اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: ماتيا دي شيليو، ليوناردو بونوتشي، غليسون بريمر، أليكس ساندرو.

خط الوسط: ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو.

خط الهجوم: خوان كوادرادو، دوشان فلاهوفيتش، فيليب كوستيتش.