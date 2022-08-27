يستضيف يوفنتوس غريمه روما اليوم في لقاء قمة مرتقب يحتضنه ملعب آليانز لحساب مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).
وتقام المباراة بين خامس الترتيب العام برصيد 4 نقاط، وصاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.
تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام روما اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):
المدرب: ماسيميليانو آليغري.
حراسة المرمى: ماتيا بيرين.
خط الدفاع: ماتيا دي شيليو، ليوناردو بونوتشي، غليسون بريمر، أليكس ساندرو.
خط الوسط: ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو.
خط الهجوم: خوان كوادرادو، دوشان فلاهوفيتش، فيليب كوستيتش.
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