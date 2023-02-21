البوابة - تشكيلة ريال مدريد أمام ليفربول اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 بدوري أبطال أوروبا نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم في دور الـ16.

يستعد ريال مدريد اليوم لخوض مواجهة خارج الديار على أرضية ملعب "أنفيلد" أمام نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

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ويطمح الملكي حامل اللقب الموسم الماضي أن يتخطى عتبة ليفربول هذا المساء وأن يتمكن من الخروج بنتيجة إيجابية في إنجلترا، لتسهيل المهمة في مباراة الإياب على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو".

تشكيلة ريال مدريد أمام ليفربول اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 بدوري أبطال أوروبا

المدرب: كارلو أنشيلوتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ألابا ، روديغر ، ميليتاو ، كارفاخال

خط الوسط: كروس ، كامافينغا ، مودريتش

خط الهجوم: فيني جونيور ، كريم بنزيما ، فيديريكو فالفيردي