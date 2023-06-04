تعرف من خلال هذه المقالة على تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أتلتيك بيلباو اليوم في ختام الدوري الإسباني 2023 ، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 38 من الليغا.

يختتم ريال مدريد اليوم مشواره هذا الموسم بلقاء على أرضية ملعبه "سانتياغو برنابيو" يستضيف خلاله نادي أتلتيك بيلباو في إطار منافسات الجولة 38 من مسابقة الدوري الإسباني 2023 ، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويسعى الملكي خلال هذه المواجهة تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي إلى اختتام الموسم بفوز يضمن المركز الثاني والوصول للنقطة 80، لأن التعادل أو الخسارة قد تعني التخلي عن المركز الثاني لمصلحة أتلتيكو مدريد الذي يحل في المركز الثالث برصيد 76 نقطة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أتلتيك بيلباو اليوم في ختام الدوري الإسباني 2023

المدرب: كارلو أنشيلوتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز ، ميليتاو ، روديغر ، ناتشو

خط الوسط: مودريتش ، تشواميني ، كروس

خط الهجوم: رودريغو ، بنزيما ، فالفيردي