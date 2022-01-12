يستعد ريال مدريد لملاقاة خصمه العنيد والتاريخي برشلونة اليوم الأربعاء على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في المملكة العربية السعودية في لقاء كأس السوبر الإسباني المرتقب.

وتقام المباراة على الأراضي العربية مساء اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الرياضية السعودية SSC5 HD بتعليق فهد العتيبي وعبد الله الحربي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام برشلونة اليوم في كأس السوبر الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو آسينسيو، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.