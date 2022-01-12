تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

يواجه برشلونة غريمه الأزلي ريال مدريد اليوم الأربعاء على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بالسعودية في مواجهة كأس السوبر الإسباني التي تعد بالكثير بين الغريمين التاريخيين.

وتقام المباراة الملتهبة والمنتظرة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة الرياضية السعودية SSC5 HD بتعليق فهد العتيبي وعبد الله الحربي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في كأس السوبر الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، جيرارد بيكيه، كليمون لونغليه، جوردي آلبا.

خط الوسط: نيكو غونزاليز، سيرجيو بوسكيتس، غافي.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، لوك دي يونغ، ممفيس ديباي.