يواجه ريال مدريد مستضيفه رايو فايكانو اليوم الاثنين على أرضية تيريزا ريفيرو في مواجهة مهمة لحساب الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتقام المباراة بين الملكي ثاني الترتيب العام برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، وصاحب المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

ويمكن متابعة مجريات هذا اللقاء المهم عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام رايو فايكانو اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريليان تشواميني، إدواردو كامافينغا.

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، رودريغو غوس، فينيسيوس جونيور.