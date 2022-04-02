يخوض ريال مدريد لقاءً مهماً حين يحل اليوم السبت ضيفاً على سيلتا فيغو لحساب المرحلة الـ 30 من بطولة الدوري الإسباني ستجري على ملعب دي بالايدوس.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام وصاحب المركز الـ 11 في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام سيلتا فيغو اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو آسينسيو، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.