تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني 2023-24 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المهمة في الأسبوع الثالث من الليغا.

يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة خارج الديار أمام نادي سيلتا فيغو على أرضية ملعب "بالايدوس" في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني 2023-24، وذلك في تمام الساعة 10:30 مساء الجمعة 25 أغسطس.

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الميرينغي واثق الخطى يمشي ملكًا منذ بداية الموسم الجديد، حيث أن يدخل المواجهة أمام سيلتا فيغو متسلحًا بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول جولتين، الأولى بهدفين نظيفين على أتلتيك بيلباو، والثانية بنتيجة 3-1 على ألميريا.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني 2023-24