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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

منشور 08 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:13
ريال مدريد يريد تعويض خسارته غير المتوقعة أمام خيتافي في المرحلة السابقة
ريال مدريد يريد تعويض خسارته غير المتوقعة أمام خيتافي في المرحلة السابقة

يلاقي ريال مدريد ضيفه فالنسيا في مواجهة قوية يشهدها ملعب سانتياغو بيرنابيو اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإسباني.

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وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

ويتربع ريال على صدارة الليغا برصيد 46 نقطة، فيما يأتي فريق الخفافيش تاسعاً برصيد 28 نقطة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.
خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.
خط الهجوم: رودريغو، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

كلمات دالة:ريال مدريدفالنسياالدوري الإسباني

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