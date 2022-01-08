تشكيلة فالنسيا المتوقعة لمواجهة ريال مدريد اليوم في الليغا

يحل فالنسيا ضيفاً اليوم السبت على غريمه ريال مدريد في مواجهة مرتقبة يشهدها ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة العشرين من منافسات الدوري الإسباني (الليغا).

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

ويحتل فريق الخفافيش المركز التاسع برصيد 28 نقطة، فيما يتربع ريال مدريد على صدارة الترتيب بـ 46 نقطة.

تشكيلة فالنسيا المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-4-2):

المدرب: خوسيه بوردالياس.

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين.

خط الدفاع: تييري كوريا، مختار دياكابي، عمر آلديريتي، خوسيه غايا.

خط الوسط: كارلوس سولير، هوغو غويلامون، دانييل واس، دينيس تشيريشيف.

خط الهجوم: غونزالو غيديش، ماكسي غوميز.