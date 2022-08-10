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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي

منشور 10 آب / أغسطس 2022 - 10:34
ريال مدريد يستعد لمواجهة فرانكفورت اليوم (المصدر: أ ف ب)
ريال مدريد يستعد لمواجهة فرانكفورت اليوم (المصدر: أ ف ب)

يواجه ريال مدريد الإسباني خصمه آينتراخت فرانكفورت الألماني على لقب كأس السوبر الأوروبي اليوم الأربعاء في لقاء سيجمعهما على أرضية الملعب الأولمبي في هيلسينكي بفنلندا.

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وتقام المباراة بين حامل لقب دوري الأبطال وبطل الدوري الأوروبي اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام آينتراخت فرانكفورت اليوم في كأس السوبر الأوروبي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.
خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.
خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

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