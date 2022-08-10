تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي

يواجه ريال مدريد الإسباني خصمه آينتراخت فرانكفورت الألماني على لقب كأس السوبر الأوروبي اليوم الأربعاء في لقاء سيجمعهما على أرضية الملعب الأولمبي في هيلسينكي بفنلندا.

وتقام المباراة بين حامل لقب دوري الأبطال وبطل الدوري الأوروبي اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام آينتراخت فرانكفورت اليوم في كأس السوبر الأوروبي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.