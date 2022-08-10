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تشكيلة فرانكفورت المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في كأس السوبر الأوروبي

منشور 10 آب / أغسطس 2022 - 10:51
فرانكفورت يتحدى ريال مدريد اليوم (المصدر: أ ف ب)
فرانكفورت يتحدى ريال مدريد اليوم (المصدر: أ ف ب)

تنتظر آينتراخت فرانكفورت الألماني مواجهة في غاية الصعوبة حين يلاقي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء على لقب كأس السوبر الأوروبي في مواجهة يحتضنها الملعب الأولمبي في هيلسنكي بفنلندا.

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وتقام المباراة بين حامل لقب دوري الأبطال وبطل الدوري الأوروبي اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة آينتراخت فرانكفورت المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في كأس السوبر الأوروبي (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: أوليفر غلاسنر.

حراسة المرمى: كيفين تراب.
خط الدفاع: آلمامي توريه، توتا، إيفان نديكا.
خط الوسط: آنسغار كناوف، موسى ساو، سيباستيان روده، كريستوفر لينز.
خط الهجوم: ماريو غوتزه، يسبر ليندستروم، رافاييل بوري.

كلمات دالة:ريال مدريدآينتراخت فرانكفورتالدوري الأوروبي

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