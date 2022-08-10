تشكيلة فرانكفورت المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في كأس السوبر الأوروبي

تنتظر آينتراخت فرانكفورت الألماني مواجهة في غاية الصعوبة حين يلاقي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء على لقب كأس السوبر الأوروبي في مواجهة يحتضنها الملعب الأولمبي في هيلسنكي بفنلندا.

وتقام المباراة بين حامل لقب دوري الأبطال وبطل الدوري الأوروبي اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة آينتراخت فرانكفورت المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في كأس السوبر الأوروبي (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: أوليفر غلاسنر.

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: آلمامي توريه، توتا، إيفان نديكا.

خط الوسط: آنسغار كناوف، موسى ساو، سيباستيان روده، كريستوفر لينز.

خط الهجوم: ماريو غوتزه، يسبر ليندستروم، رافاييل بوري.