تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة شيريف في دوري الأبطال اليوم

يواجه ريال مدريد الإسباني تحدياً غير واضح المعالم أمام ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويقام اللقاء الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتبثه شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ويخوض الفريق الملكي المباراة دون خدمات غاريث بيل وفيرلاند ميندي ومارسيلو وداني سيبايوس، فيما يعود توني كروس أخيراً من إصابة أبعدته عن الملاعب 141 يوماً.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة شيريف اليوم:

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، ميغيل غيتيريز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، إدواردو كامافينغا، إيسكو.

خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيمة، فينسيوس جونيور.