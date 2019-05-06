تشكيلة شبه مكتملة لبرشلونة أمام ليفربول

استدعى إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة جميع لاعبي الفريق للسفر إلى ليفربول، باستثناء عثمان ديمبيلي المصاب.

ويحل الفريق الكتالوني ضيفاً على الريدز غداً في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علماً أنه فاز ذهاباً الأسبوع الماضي في كامب ناو 3-0.

وضمت تشكيلة برشلونة 23 لاعباً هم:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين، يسبر سيليسين، وإنياكي بينيا.

الدفاع: سيرجي روبرتو، سامويل أومتيتي، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمون لونغليه، جوردي آلبا، توديبو، موريو، توماس فيرمايلين

الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، آرتور، رافينيا، آرتورو فيدال، كارليس آلينيا.

الهجوم: فيليبي كوتينيو، مالكوم، لويس سواريز، ليونيل ميسي، كيفين برينس بواتينغ.