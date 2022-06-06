يخوض منتخب فرنسا مواجهة صعبة وقوية اليوم الاثنين حين يحل ضيفاً على غريمه الكرواتي في لقاء مرتقب لحساب مرحلة مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين العملاقين الأوروبيين في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة بعد سقوط الديوك أبطال العالم على أرضهم أمام الدنمارك 1-2 في المرحلة السابقة، وخسارة الكرواتيين الكبيرة أمام النمسا بثلاثية دون رد.

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام كرواتيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 3-4-1-2):

المدرب: ديدييه ديشامب.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بينجامان بافارد، لوكاس هيرنانديز، بريسنيل كيمبيمبي.

خط الوسط: كينغزلي كومان، أوريليان تشواميني، أدريان رابيو، تيو هيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوان غريزمان، كريم بنزيمة، كريستوفر نكونكو.