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تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام كرواتيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

منشور 06 حزيران / يونيو 2022 - 10:50
فرنسا مطالبة بتحقيق الفوز بعد سقوطها أمام الدنمارك (المصدر: أ ف ب)
فرنسا مطالبة بتحقيق الفوز بعد سقوطها أمام الدنمارك (المصدر: أ ف ب)

يخوض منتخب فرنسا مواجهة صعبة وقوية اليوم الاثنين حين يحل ضيفاً على غريمه الكرواتي في لقاء مرتقب لحساب مرحلة مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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وتقام المباراة بين العملاقين الأوروبيين في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة بعد سقوط الديوك أبطال العالم على أرضهم أمام الدنمارك 1-2 في المرحلة السابقة، وخسارة الكرواتيين الكبيرة أمام النمسا بثلاثية دون رد.

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام كرواتيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 3-4-1-2):

المدرب: ديدييه ديشامب.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.
خط الدفاع: بينجامان بافارد، لوكاس هيرنانديز، بريسنيل كيمبيمبي.
خط الوسط: كينغزلي كومان، أوريليان تشواميني، أدريان رابيو، تيو هيرنانديز.
خط الهجوم: أنتوان غريزمان، كريم بنزيمة، كريستوفر نكونكو.

كلمات دالة:منتخب فرنسامنتخب كرواتيادوري الأمم الأوروبية

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