يستضيف منتخب كرواتيا غريمه الفرنسي اليوم الاثنين على ملعب ستاديون بولود في مواجهة مهمة ضمن مرحلة مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين العملاقين الأوروبيين في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة بعد سقوط الديوك أبطال العالم على أرضهم أمام الدنمارك 1-2 في المرحلة السابقة، وخسارة الكرواتيين الكبيرة أمام النمسا بثلاثية دون رد.

تشكيلة كرواتيا المتوقعة أمام فرنسا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: زلاتكو داليتش.

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: يوسيب يورانوفيتش، دوماغوي فيدا، دوجي كاليتا كار، بورنا باريشيتش.

خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، لوكا مودريتش، نيكولا فلاشيتش، لوفرو ماجير، ميسلاف أورشيتش.

خط الهجوم: أندريه كراماريتش.