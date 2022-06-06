يستضيف منتخب كرواتيا غريمه الفرنسي اليوم الاثنين على ملعب ستاديون بولود في مواجهة مهمة ضمن مرحلة مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وتقام المباراة بين العملاقين الأوروبيين في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة بعد سقوط الديوك أبطال العالم على أرضهم أمام الدنمارك 1-2 في المرحلة السابقة، وخسارة الكرواتيين الكبيرة أمام النمسا بثلاثية دون رد.
تشكيلة كرواتيا المتوقعة أمام فرنسا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-2-3-1):
المدرب: زلاتكو داليتش.
حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.
خط الدفاع: يوسيب يورانوفيتش، دوماغوي فيدا، دوجي كاليتا كار، بورنا باريشيتش.
خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، لوكا مودريتش، نيكولا فلاشيتش، لوفرو ماجير، ميسلاف أورشيتش.
خط الهجوم: أندريه كراماريتش.
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