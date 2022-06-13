  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام كرواتيا اليوم في دوري الأمم

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام كرواتيا اليوم في دوري الأمم

منشور 13 حزيران / يونيو 2022 - 10:46
فرنسا مطالبة بتحقيق الفوز اليوم (المصدر: أ ف ب)
فرنسا مطالبة بتحقيق الفوز اليوم (المصدر: أ ف ب)

يستضيف منتخب فرنسا غريمه الكرواتي اليوم الاثنين على ملعب دو فرانس ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة A1 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

اقرأ ايضاًتشكيلة كرواتيا المتوقعة أمام فرنسا اليوم في دوري الأممتشكيلة كرواتيا المتوقعة أمام فرنسا اليوم في دوري الأمم

وتقام المباراة بين بطل العالم رابع المجموعة حالياً برصيد نقطتين من تعادلين وخسارة، وصاحب المركز الثالث وصيفه في مونديال 2018 برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام كرواتيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 3-4-1-2):

المدرب: ديدييه ديشامب.

حراسة المرمى: مايك مانيان.
خط الدفاع: جولز كوندي، ويليام ساليبا، بريسنيل كيمبيمبي.
خط الوسط: جوناثان كلاوس، ماتيو غيندوزي، أوريليان تشواميني، تيو هيرنانديز.
خط الهجوم: أنتوان غريزمان، كريم بنزيمة، كيليان مبابي.

كلمات دالة:منتخب فرنسامنتخب كرواتيادوري الأمم الأوروبية

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...