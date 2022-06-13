يستضيف منتخب فرنسا غريمه الكرواتي اليوم الاثنين على ملعب دو فرانس ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة A1 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين بطل العالم رابع المجموعة حالياً برصيد نقطتين من تعادلين وخسارة، وصاحب المركز الثالث وصيفه في مونديال 2018 برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام كرواتيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 3-4-1-2):

المدرب: ديدييه ديشامب.

حراسة المرمى: مايك مانيان.

خط الدفاع: جولز كوندي، ويليام ساليبا، بريسنيل كيمبيمبي.

خط الوسط: جوناثان كلاوس، ماتيو غيندوزي، أوريليان تشواميني، تيو هيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوان غريزمان، كريم بنزيمة، كيليان مبابي.