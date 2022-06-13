يحل منتخب كرواتيا ضيفاً اليوم الاثنين على غريمه الفرنسي بطل العالم في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب دو فرانس ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة A1 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين وصيف بطل العالم ثالث المجموعة حالياً برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، ورابع الترتيب برصيد نقطتين من تعادلين وخسارة، في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة كرواتيا المتوقعة أمام فرنسا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: زلاتكو داليتش.

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: شيمي فيرساليكو، دوماغوف فيدا، دويه كاليتا كار، يوسيف يورانوفيتش.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، لوكا مودريتش، نيكولا فلاسيتش، ماريو باشاليتش، ميسلاف أورسيتش.

خط الهجوم: أندريه كراماريتش.