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تشكيلة فرنسا المحتملة أمام هولندا اليوم في تصفيات يورو 2024

تاريخ النشر: 24 آذار / مارس 2023 - 12:06
منتخب فرنسا (المصدر: أ ف ب)
منتخب فرنسا (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يستضيف منتخب فرنسا وصيف بطل كأس العالم 2022 خصمه الهولندي اليوم الجمعة في لقاء صعب يشهده ملعب دو فرانس ضمن تصفيات بطولة يورو 2024.

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تقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام هولندا اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: ديدييه ديشامب

حراسة المرمى: مايك مانيان.
خط الدفاع: تيو هيرنانديز، دايو أوباميكانو، إبراهيما كوناتي، جولز كوندي.
خط الوسط: أدريان رابيو، أوريليان تشواميني، كينغزلي كومان، أنتوان غريزمان، كيليان مبابي.
خط الهجوم: أوليفييه جيرو.

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