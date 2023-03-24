تشكيلة فرنسا المحتملة أمام هولندا اليوم في تصفيات يورو 2024

البوابة - يستضيف منتخب فرنسا وصيف بطل كأس العالم 2022 خصمه الهولندي اليوم الجمعة في لقاء صعب يشهده ملعب دو فرانس ضمن تصفيات بطولة يورو 2024.

تقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام هولندا اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: ديدييه ديشامب

حراسة المرمى: مايك مانيان.

خط الدفاع: تيو هيرنانديز، دايو أوباميكانو، إبراهيما كوناتي، جولز كوندي.

خط الوسط: أدريان رابيو، أوريليان تشواميني، كينغزلي كومان، أنتوان غريزمان، كيليان مبابي.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.