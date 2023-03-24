تشكيلة فرنسا المحتملة أمام هولندا اليوم في تصفيات يورو 2024

البوابة - يستضيف منتخب فرنسا وصيف بطل كأس العالم 2022 خصمه الهولندي اليوم الجمعة في لقاء صعب يشهده ملعب دو فرانس ضمن تصفيات بطولة يورو 2024.
تقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.
تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام هولندا اليوم في تصفيات يورو 2024
المدرب: ديدييه ديشامب
حراسة المرمى: مايك مانيان.
خط الدفاع: تيو هيرنانديز، دايو أوباميكانو، إبراهيما كوناتي، جولز كوندي.
خط الوسط: أدريان رابيو، أوريليان تشواميني، كينغزلي كومان، أنتوان غريزمان، كيليان مبابي.
خط الهجوم: أوليفييه جيرو.
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