البوابة - يخوض منتخب هولندا مواجهة في غاية الصعوبة يحل فيها ضيفاً على نظيره الفرنسي اليوم الجمعة على أرضية ملعب دو فرانس ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام فرنسا اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: رونالد كومان

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نايثان آكي، فيرجيل فان دايك، يورين تيمبر، دينزل دومفريز.

خط الوسط: مارتن دي رون، جورجينيو فينالدوم، ستيفين بيرغوايس.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، فوت فيغهورست، دونيل مالين.