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تشكيلة هولندا المتوقعة أمام فرنسا اليوم في تصفيات يورو 2024

تاريخ النشر: 24 آذار / مارس 2023 - 11:46
منتخب هولندا (المصدر: أ ف ب)
منتخب هولندا (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يخوض منتخب هولندا مواجهة في غاية الصعوبة يحل فيها ضيفاً على نظيره الفرنسي اليوم الجمعة على أرضية ملعب دو فرانس ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

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تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام فرنسا اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: رونالد كومان

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.
خط الدفاع: نايثان آكي، فيرجيل فان دايك، يورين تيمبر، دينزل دومفريز.
خط الوسط: مارتن دي رون، جورجينيو فينالدوم، ستيفين بيرغوايس.
خط الهجوم: ممفيس ديباي، فوت فيغهورست، دونيل مالين.

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