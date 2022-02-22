يستقبل فياريال الإسباني ضيفه يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء في مباراة مهمة تجري على أرضية ملعب لا سيراميكا ضمن ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المواجهة الصعبة والمرتقبة بين الخصمين في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة فياريال المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-4-2):

المدرب: يوناي إيمري.

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي.

خط الدفاع: خوان فويث، راوول آلبيول، باو توريس، ألفونسو بيدرازا.

خط الوسط: بينيو، مانو تريغيروس، دانييل باريخو، ألبيرتو مورينو.

خط الهجوم: بولاي ديا، آرناو دانجوما.