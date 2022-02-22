تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام فياريال اليوم في دوري الأبطال

يواجه يوفنتوس الإيطالي مستضيفه فياريال الإسباني اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب لا سيراميكا في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة المهمة والندية بين الغريمين في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام فياريال اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-3-1-2):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو، ليوناردو بونوتشي، ماتيس دي ليخت، أليكس ساندرو.

خط الوسط: دينيس زكريا، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو، ويستون ماكيني.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، ألفارو موراتا.