تشكيلة فياريال المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في دوري الأبطال

تنتظر فياريال الإسباني مواجهة صعبة للغاية حين يحل ضيفاً اليوم الأربعاء على يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الطرفان قد اكتفيا بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله في مباراة الذهاب.

وتقام مواجهة الإياب اليوم في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة فياريال المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: يوناي إيمري.

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي.

خط الدفاع: سيرج أورييه، راؤول ألبيول، باو توريس، ألفونسو بيدرازا.

خط الوسط: فرانسيس كوكلين، داني باريخو، سامويل تشوكويزي، جيوفاني لو سيلسو، مانو تريغيروس.

خط الهجوم: آرناو دانجوما.