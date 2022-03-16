يخوض يوفنتوس الإيطالي مواجهة مصيرية حين يستضيف فياريال الإسباني اليوم الأربعاء على ملعب آليانز في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقام مباراة اليوم في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام فياريال اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-4-2):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، جيورجيو كييليني، ماتيس دي ليخت، ماتيا دي شيليو.

خط الوسط: خوان كوادرادو، مانويل لوكاتيلي، آرتور ميلو، أدريان رابيو.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، ألفارو موراتا.