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تشكيلة قطر المتوقعة أمام الجزائر اليوم في نصف نهائي كأس العرب

منشور 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 10:27
قطر تتحدى الجزائر
قطر تتحدى الجزائر

يخوض منتخب قطر صاحب الضيافة مواجهة قوية للغاية أمام غريمه الجزائري اليوم الأربعاء على ملعب الثمامة ضمن نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021.

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وتقام المباراة المرتقبة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق خليل البلوشي، إضافة Alkass One HD.

تشكيلة قطر المتوقعة أمام الجزائر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021 (بطريقة 4-4-2):

المدرب: فيليكس سانشيز

حارس المرمى: سعد الشيب.
خط الدفاع: بسام الراوي، خوخي بوعلام، عبد الكريم حسن، اسماعيل محمد.
خط الوسط: همام الأمين، عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس.
خط الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.

كلمات دالة:منتخب قطرمنتخب الجزائركأس العرب 2021

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