يخوض منتخب قطر صاحب الضيافة مواجهة قوية للغاية أمام غريمه الجزائري اليوم الأربعاء على ملعب الثمامة ضمن نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021.

وتقام المباراة المرتقبة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق خليل البلوشي، إضافة Alkass One HD.

تشكيلة قطر المتوقعة أمام الجزائر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021 (بطريقة 4-4-2):

المدرب: فيليكس سانشيز

حارس المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: بسام الراوي، خوخي بوعلام، عبد الكريم حسن، اسماعيل محمد.

خط الوسط: همام الأمين، عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس.

خط الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.