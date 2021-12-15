يخوض منتخب قطر صاحب الضيافة مواجهة قوية للغاية أمام غريمه الجزائري اليوم الأربعاء على ملعب الثمامة ضمن نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021.
وتقام المباراة المرتقبة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق خليل البلوشي، إضافة Alkass One HD.
تشكيلة قطر المتوقعة أمام الجزائر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021 (بطريقة 4-4-2):
المدرب: فيليكس سانشيز
حارس المرمى: سعد الشيب.
خط الدفاع: بسام الراوي، خوخي بوعلام، عبد الكريم حسن، اسماعيل محمد.
خط الوسط: همام الأمين، عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس.
خط الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.
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