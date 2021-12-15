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نصف نهائي كأس العرب: تشكيلة الجزائر المتوقعة اليوم أمام قطر

منشور 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 10:39
الجزائر تلاقي قطر اليوم
الجزائر تلاقي قطر اليوم

يلتقي منتخب الجزائر مع غريمه القطري صاحب الضيافة اليوم على ملعب الثمامة في ثاني مواجهات نصف نهائي كأس العرب 2021.

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وتقام المباراة المرتقبة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق خليل البلوشي، إضافة لقناة Alkass One HD.

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام قطر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021 (بطريقة 4-4-2):

المدرب: مجيد بوقرة.

حراسة المرمى: رايس مبولحي.
خط الدفاع: حسين بن عيادة، إلياش شتي، محمد أمين توغاي، عبد القادر بدران.
خط الوسط: حسام الدين مرزيق، سفيان بن دبكة، ياسين براهيمي، يوسف بلايلي.
خط الهجوم: الطيب المزياني، مروان زروقي.

كلمات دالة:منتخب الجزائرمنتخب قطركأس العرب 2021

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