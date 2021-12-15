نصف نهائي كأس العرب: تشكيلة الجزائر المتوقعة اليوم أمام قطر

يلتقي منتخب الجزائر مع غريمه القطري صاحب الضيافة اليوم على ملعب الثمامة في ثاني مواجهات نصف نهائي كأس العرب 2021.
وتقام المباراة المرتقبة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق خليل البلوشي، إضافة لقناة Alkass One HD.
تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام قطر اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021 (بطريقة 4-4-2):
المدرب: مجيد بوقرة.
حراسة المرمى: رايس مبولحي.
خط الدفاع: حسين بن عيادة، إلياش شتي، محمد أمين توغاي، عبد القادر بدران.
خط الوسط: حسام الدين مرزيق، سفيان بن دبكة، ياسين براهيمي، يوسف بلايلي.
خط الهجوم: الطيب المزياني، مروان زروقي.
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