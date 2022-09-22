يلاقي منتخب كرواتيا ضيفه الدنماركي اليوم الخميس في مواجهة صعبة للطرفين ستقام على أرضية ملعب ستاديون بولود ضمن منافسات المجموعة A1 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل الكروات المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يتسيد الدنماركيون المجموعة برصيد 9 نقاط.

وتقام المباراة بين العملاقين الأوروبيين مساء اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة كرواتيا المتوقعة أمام الدنمارك اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-5-1):

المدرب: زلاتكو داليتش.

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: يوسيب يورانوفيتش، يوسكو غفارديول، دوماغوي فيدا، بورنا سوسا.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، ماريو باشاليتش، لوكا مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش، نيكولا فلاسيتش.

خط الهجوم: أندريه كريماريتش.