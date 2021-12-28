تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة أمام ليفربول اليوم في البريميير ليغ

يستضيف ليستر سيتي غريمه ليفربول ليلة اليوم الثلاثاء على ملعب كينغ باور لحساب المرحلة الـ 20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميير ليغ).

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

ويأتي صاحب الأرض في المركز العاشر على سلم الترتيب برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الضيوف المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: بريندان رودجرز.

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: فونتاي دايلي كامبيل، دانييل آمارتي، يانيك فيسترغارد، تيموثي كاستاني.

خط الوسط: ويلفريد نديدي، يوري تيليمانس، بوبكاري سوماري.

خط الهجوم: آيوزي بيريز، جايمي فاردي، كيليتشي إيهياناتشو.