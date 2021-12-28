تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ليستر اليوم في الدوري الإنجليزي

يخوض ليفربول مواجهة مهمة ومرتقبة اليوم الثلاثاء أمام مستضيفه ليستر سيتي على ملعب كينغ باور ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

ويحتل الفريق الضيف المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 41 نقطة، فيما يأتي صاحب الأرض عاشراً برصيد 22 نقطة.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، كونستانتينوس تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، ساديو ماني.