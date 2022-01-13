تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام آرسنال اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يستضيف ليفربول غريمه آرسنال اليوم الخميس في مواجهة تعد بالكثير على ملعب آنفيلد ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وتقام المباراة النارية بين الغريمين اليوم في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام آرسنال اليوم في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، كونستانتينوس تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، كيرتيس جونز.

خط الهجوم: كايد غوردون، ديوغو جوتا، تاكومي مينامينو.