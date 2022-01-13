تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ليفربول اليوم في كأس الرابطة

يترقب آرسنال مواجهة نارية أمام مستضيفه ليفربول اليوم الخميس على أرضية ملعب آنفيلد لحساب ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وتقام مجريات المباراة القوية والمرتقبة اليوم في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، بين وايت، غابرييل ماغالايس، كيران تيرني.

خط الوسط: ألبرت سامبي لاكونغا، تشارلي باتينو، بوكايو ساكا، مارتن أوديغارد، غابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم: أليكساندر لاكازيت.