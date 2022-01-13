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تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ليفربول اليوم في كأس الرابطة

منشور 13 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:28
آرسنال يتطلع لتحقيق المفاجأة والتغلب على ليفربول (المصدر: موقع آرسنال الرسمي)
آرسنال يتطلع لتحقيق المفاجأة والتغلب على ليفربول (المصدر: موقع آرسنال الرسمي)

يترقب آرسنال مواجهة نارية أمام مستضيفه ليفربول اليوم الخميس على أرضية ملعب آنفيلد لحساب ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

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وتقام مجريات المباراة القوية والمرتقبة اليوم في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.
خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، بين وايت، غابرييل ماغالايس، كيران تيرني.
خط الوسط: ألبرت سامبي لاكونغا، تشارلي باتينو، بوكايو ساكا، مارتن أوديغارد، غابرييل مارتينيلي.
خط الهجوم: أليكساندر لاكازيت.

كلمات دالة:ليفربولآرسنالكأس الرابطة الإنجليزية

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