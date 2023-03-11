تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي 22-23

البوابة - يحل ليفربول ضيفاً على بورنموث اليوم السبت في مباراة مهمة ستجري على أرضية ملعب فيتاليتي ضمن الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل الريدز المركز الخامس برصيد 42 نقطة، فيما يقبع بورنموث في المركز العشرين والأخير برصيد 21 نقطة.

يمكن مشاهدة هذا اللقاء في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت أليكساندر أرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، هارفي إيليوت.

خط الهجوم: داروين نونيز، كودي غاكبو، محمد صلاح.