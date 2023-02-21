البوابة - تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم في دور الـ16.

يستضيف نادي ليفربول اليوم على أرضية ملعبه "أنفيلد" نظيره نادي ريال مدريد الإسباني في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

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ويأمل عشاق الريدز أن يواصل الفريق صحوته تحت قيادة يورغن كلوب وأن يحقق الفوز اليوم على أرضه أمام الميرينغي، خاصة بعد العودة إلى نغمة الانتصارات مؤخرًا في الدوري الإنجليزي وتحقيق النتائج الإيجابية أمام كل من إيفرتون ونيوكاسل.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: يورغن كلوب

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: آرنولد ، غوميز ، فان دايك ، روبيرتسون

خط الوسط: هندرسون ، فابينيو ، بياتيتش

خط الهجوم: صلاح ، فيرمينو ، جاكبو